9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

ईरान की जंग का असर, रुक गई सेब की आवक, महंगा हुआ सेब

ईरान में जारी युद्ध का असर अब शहर के फल बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। हर साल गर्मियों में बड़ी मात्रा में आने वाला ईरानी सेब इस बार बाजार में लगभग गायब है। इसकी वजह से स्थानीय बाजार में सेब की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, 200 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं व्यापारियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी इसका असर झेलना पड़ रहा है।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Mar 09, 2026

- जिले में रोज 33 कुंटल सेफ की खपत, गर्मियों में ईरान से आने वाले सेब की रहती थी भरपूर आपूर्ति

गर्मियों के मौसम में सेब की मांग काफी ज्यादा रहती है। मुख्य रूप से इस मौसम में बड़ी मात्रा में ईरान की सेब बाजार पहुंचती है, लेकिन इस बार ईरान-ईजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण इसकी आवक लगभग रुक गई है। फल व्यापारी शेख अख्तर का कहना है कि पिछले वर्षों में फरवरी से ही ईरान से बड़ी मात्रा में सेब की खेप आना शुरू हो जाती थी। यह सेब आकार में बड़ा, स्वाद में अच्छा और कीमत में अपेक्षाकृत सस्ता होता था, इसलिए बाजार में इसकी मांग भी काफी रहती थी। लेकिन इस बार ईरान में चल रहे युद्ध के कारण वहां से माल की सप्लाई प्रभावित हो गई है।

8 से 10 कैरेट सेब की आवक

बाजार में ईरानी सेब की आवक घटकर 8 से 10 कैरेट है। यह भी सी स्टोर का माल है जिसे दिल्ली व मुंबई के व्यापारी बाजार में ऊंचे दामों पर उपलब्ध करवा रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल ईरानी सेब थोक भाव में 170 से 180 रुपए कैरेट में मिल जाती थी, यह सेब चिल्लर में ठेले व दुकानों से 90 से 100 रुपए किलो बिकती थी, लेकिन इस बार एक कैरेट का भाव 1800 से 1900 रुपए हैं, जिसके बाद यह दुकानों पर 200 रुपए किलो में बिक रही है। आने वाले समय में भाव ओर बढ़ने वाले हैं।

रोजाना 33 कुंटल सेब की खपत

बाजार में सेब की मांग है लेकिन कम ही दुकानों पर यह उपलब्ध हैं। फल व्यवसायी गोविंद का कहना है कि रोजाना 33 कुंटल सेब की खपत हैं। दरअसल शहर में सीजन की पहली सेब हिमाचल से आती है, जिसके खत्म होने पर जम्मू कश्मीर और आखरी में ईरान की सेब आती है। अभी यह मौसम ईरान की सेब का है लेकिन इस बार ईरानी सेब का आवक नहीं के बराबर हैं। इनकी लागत ज्यादा होने के कारण बाजार में सेब के दाम भी बढ़ गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Mar 2026 12:05 pm

Published on:

09 Mar 2026 12:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / ईरान की जंग का असर, रुक गई सेब की आवक, महंगा हुआ सेब

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आरटीई : निजी स्कूलों में 13 मार्च से प्रवेश प्रक्रिया, लॉटरी से मिलेगी सीट

RTE
खंडवा

मैरिज हाल : शहर में 30 बाय 50 के प्लाट पर तीन मंजिला मैरिज गार्डन, सवालों के घेरे में सुरक्षा

Marriage Hall
समाचार

LPG : खंडवा में 1.20 लाख गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं की जेब पर 1.92 करोड़ का बढ़ेगा बोझ

LPG सिलेंडर के दाम में इजाफा
खंडवा

टैक्स : 9 साल बाद टैक्स के दायरे में आएंगे 10 हजार नई संपत्तियां, निगम की बढ़ेगी आय

property tax
खंडवा

MP के पुलिस थाने में इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर हंगामा, करना पड़ा लाठीचार्ज

commotion erupted moghat police station over Instagram post mp news
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.