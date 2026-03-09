ईरान की जंग का असर, रुक गई सेब की आवक, महंगा हुआ सेब

गर्मियों के मौसम में सेब की मांग काफी ज्यादा रहती है। मुख्य रूप से इस मौसम में बड़ी मात्रा में ईरान की सेब बाजार पहुंचती है, लेकिन इस बार ईरान-ईजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण इसकी आवक लगभग रुक गई है। फल व्यापारी शेख अख्तर का कहना है कि पिछले वर्षों में फरवरी से ही ईरान से बड़ी मात्रा में सेब की खेप आना शुरू हो जाती थी। यह सेब आकार में बड़ा, स्वाद में अच्छा और कीमत में अपेक्षाकृत सस्ता होता था, इसलिए बाजार में इसकी मांग भी काफी रहती थी। लेकिन इस बार ईरान में चल रहे युद्ध के कारण वहां से माल की सप्लाई प्रभावित हो गई है।