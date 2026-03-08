LPG : खंडवा में 1.20 लाख गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं की जेब पर 1.92 करोड़ का बढ़ेगा बोझ

घरेलू गैस सिलेंडर के भाव बीते सितंबर-अक्टूबर माह में 50 रुपए बढ़े थे। तब 850 रुपए में बुकिंग हुई। जनवरी, फरवरी में भाव बढ़ने के बाद 900 रुपए हुए। और एक बार फिर कंपनियों ने 7 मार्च को घरेलू एलपीजी (14.02 किलोग्राम ) की कीमत 60 रुपए बढ़ाई है। अब 960 रुपए 50 पैसे में बुकिंग होगी। इस पर सिलेंडर के बढ़े भाव को लेकर उपभोक्ता पश्चिमी देशों में युद्ध से जोड़कर देख रहे हैं। जबकि अधिकारियों का तर्क है कि ये बढ़ोतरी सामान्य है।