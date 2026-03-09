मैरिज हाल : शहर में 30 बाय 50 के प्लाट पर तीन मंजिला मैरिज गार्डन, सवालों के घेरे में सुरक्षा

नगर निगम और कलेक्टर कार्यालय में पहुंची शिकायत के अनुसार खानशाहवली दरगाह के सामने 30 बाय 50 के प्लाट पर तीन मंजिला मैरिज हाल का निर्माण कर लिया है। कॉलोनी वासियों ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया है। साथ में फोटो ग्राफ भी अधिकारियों के पास भेजी है। कॉलोनी वासियों ने आवेदन में कहा है कि दरगाह के सामने मन्नत हाल के नाम पर व्यवसायिक मैरिज हाल चलाया जा रहा है। इससे रिहायशी एरिया में गंदगी के साथ ही ध्वनित प्रदूषण रहवासी परेशान है।