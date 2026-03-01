गोरखपुर CMO ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस का किया निरीक्षण, कोताही न बरतने का स्पष्ट निर्देश

सोमवार को CMO डॉ. राजेश झा ने खोराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। साथ ही नगर निगम के डे केयर सेंटर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन कराकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य परीक्षण और परामर्श की व्यवस्था की गई।निरीक्षण के दौरान खोराबार के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज आनंद, जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता डॉ. सूर्य प्रकाश और बीपीएम शिवा सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।