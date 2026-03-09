पुलिस की सक्रियता से सुरक्षित बची युवती, अपहरण के तीन आरोपी गिरफ्तार…मुकदमा दर्ज

जानकारी के अनुसार, सिटी मॉल के पास गश्त कर रही पुलिस की नजर एक ऑटो पर पड़ी, जिसमें एक युवती संदिग्ध हालत में बैठी थी। युवती नशे में लग रही थी और ऑटो में बैठे युवक पुलिस को देखकर घबराने लगे। पुलिस ने ऑटो को रोकने का इशारा किया तो उसमें सवार युवक भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने पीछा कर तीन युवकों को मौके से ही पकड़ लिया।