गोरखपुर बन गया विश्नोई और अंशिका के जीवन का टर्निंग पॉइंट, पोस्टिंग के दौरान ही दोनों में हुई दोस्ती…गहरे हुए रिश्ते, अब बंधेंगे शादी के बंधन में

इस हाई-प्रोफाइल आईपीएस जोड़ी की शादी को लेकर पुलिस विभाग और प्रशासनिक हलकों में भी उत्साह का माहौल है। सोशल मीडिया पर भी लोग दोनों अधिकारियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना कर रहे हैं, फिलहाल राजस्थान का जोधपुर बनेगा दोनों के मिलन का साक्षी