यूपी में फरार चल रही BSA देवरिया पर 10 हजार का इनाम घोषित…सस्पेंड बीएसए और क्लर्क 13 दिन बाद भी पुलिस गिरफ्त से दूर

पुलिस की चार टीमें अलग-अलग जिलों में दबिश देने का दावा कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी है। 22 फरवरी को मामला दर्ज होने के बाद से ही मुख्य आरोपी बाबू संजीव सिंह गायब हो गया हैं। तो वही 23 फरवरी को जांच के दौरान जब टीम बेसिक शिक्षा कार्यालय पहुंची थी, उस समय बीएसए शालिनी श्रीवास्तव घंटो बाद कार्यालय आई औऱ देर रात्रि मौजूद थीं और उनसे पूछताछ भी की गई थी। इसके बाद अचानक उनका लापता हो जाना औऱ हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करना, कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है।