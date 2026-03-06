6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

पुलिसकर्मियों व प्रशिक्षुओं को दौड़ लगवाकर फिटनेस और अनुशासन पर दिया जोर

शुक्रवार की सुबह परेड की शुरुआत में SSP डॉक्टर कौस्तुभ ने सभी जवानों की टोलीवार ड्रिल देखी। इसके बाद परेड में शामिल पुलिसकर्मियों और आरटीसी ट्रेनिंग के ट्रेनियों ने मैदान में दौड़ लगाई।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Mar 06, 2026

Up news, gorakhpur police

फोटो सोर्स: पत्रिका, SSP का निरीक्षण

शुक्रवार को SSP डॉ. कोस्तुभ ने रिजर्व पुलिस लाइन गोरखपुर स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परेड में शामिल पुलिसकर्मियों और आरटीसी ट्रेनिंग के म०आ० प्रशिक्षुओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ लगवाई।

पुलिस लाइन में SSP ने की पुलिसकर्मियों की फिटनेस चेकिंग

SSP ने परेड के दौरान अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों से टोलीवार ड्रिल भी करवाई तथा उनकी कार्यकुशलता का निरीक्षण किया। इसके साथ ही परेड में शामिल विभिन्न इकाइयों—यू0पी0-112, परिवहन शाखा, घुड़सवार पुलिस आदि का भी निरीक्षण कर उनकी तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान SSP ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि पुलिसकर्मी अपने स्वास्थ्य, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, ताकि आमजन की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो सके। इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

पेड़ से टकराई NSG कमांडो की बेकाबू कार, मौत; मथुरा से होली खेल कर लौट रहे थे घर
हाथरस
accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 02:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / पुलिसकर्मियों व प्रशिक्षुओं को दौड़ लगवाकर फिटनेस और अनुशासन पर दिया जोर

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सत्ता और शराब का नशा…गोरखपुर पुलिस रही मेहरबान, थाने में आरोपी ने शर्ट बदला…हिरासत के दौरान जींस की पॉकेट में हाथ डाले आया नजर

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

हिट एंड रन केस में मृतकों की संख्या दो हुई, मेडिकल स्टूडेंट की पहले ही हो चुकी है दर्दनाक मौत

Up news, accident news
गोरखपुर

गोरखपुर में फॉर्च्यूनर का कहर…स्कूटी सवार MBBS छात्र को उड़ाया, आधे घंटे तक ओवरब्रिज की रेलिंग पर लटकती रही लाश

Up news, accident news
गोरखपुर

बाइक सवार सिपाही को कार ने रौंदा, मौत…पुलिस विभाग में शोक की लहर

Up news, accident news
गोरखपुर

आधी रात को सनका पति…पहले कुल्हाड़ी से काटा फिर फावड़े से रात डेढ़ बजे पत्नी की बोटी-बोटी कर डाला

गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.