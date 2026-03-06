पुलिसकर्मियों व प्रशिक्षुओं को दौड़ लगवाकर फिटनेस और अनुशासन पर दिया जोर

SSP ने परेड के दौरान अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों से टोलीवार ड्रिल भी करवाई तथा उनकी कार्यकुशलता का निरीक्षण किया। इसके साथ ही परेड में शामिल विभिन्न इकाइयों—यू0पी0-112, परिवहन शाखा, घुड़सवार पुलिस आदि का भी निरीक्षण कर उनकी तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान SSP ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि पुलिसकर्मी अपने स्वास्थ्य, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, ताकि आमजन की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो सके। इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे।