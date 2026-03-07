गोरखपुर की इशिता ने लाया 26वीं रैंक…शिवांश, विशाल और अश्वनी भी सिविल सेवा परिणाम में लहराए परचम

आईआईटी, कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक 2021 बैच के टॉपर रहे थे। उसके बाद सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे। चौथे प्रयास में उनका चयन आयकर विभाग में हुआ था। उनके पिता प्रमोद कुमार तिवारी पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में असिस्टेंट अकाउंटेंट और माता ममता त्रिपाठी पूर्व माध्यमिक विद्यालय, गिरधरगंज में प्रधानाध्यापक हैं। उनके छोटे भाई अमृतांश आईआईटी कानपुर से बीटेक कर रहे हैं। शिवांश ने कहा कि तैयारी के लिए सही एससेमेंट और धैर्य होना जरूरी है।