गोरखपुर को IT पार्क की सौगात, सीएम ने किया लोकार्पण…2 हजार से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार

सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा कि सहजनवा का चतुर्दिक विकास हुआ है। IT पार्क का लोकार्पण हो गया है। इससे यहां के नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पर उन्हें रोजगार मिलेगा। वह सीखेंगे। उनका भविष्य बेहतर होगा। STPI के DG अरविंद कुमार ने कहा कि गोरखपुर का सेंटर 3.5 एकड़ जमीन पर बना है। 20 करोड़ खर्च कर सुविधाएं दी हैं। कोई भी कंपनी यहां काम करना चाहे कर सकती है। जैसे ही सारे एलॉटमेंट हो जाएंगे, वैसे ही इसका विस्तार भी किया जाएगा।