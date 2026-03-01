25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

‘बुलेट ट्रेन की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाएगी पंचर साइकिल’, गोरखपुर में CM योगी का अखिलेश पर तीखा प्रहार

CM Yogi Gorakhpur Speech : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक हमला बोला है।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 25, 2026

सीएम योगी ने सपा पर बोला तीखा हमला, PC- Patrika

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। गोरखपुर के योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित 'कार्यकर्ता संवाद' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार अब बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रही है और "पंचर साइकिल" कभी भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी।

'डबल इंजन की स्पीड के आगे साइकिल धराशायी'

मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए सपा पर तंज कसते हुए कहा, "हमारी सरकार बुलेट ट्रेन की रफ्तार वाली है। जब हम डबल स्पीड से चलेंगे, तो साइकिल का पंचर तो पंचर ही रहेगा, वह हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगा।" उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने जनता को उनके हक के लिए तरसाया था, आज प्रदेश की जनता ने उन्हें सत्ता के लिए तरसा दिया है।

सीएम ने गिनाई 9 सालों की उपलब्धियां

पहचान का संकट खत्म: पहले यूपी और गोरखपुर का नाम सुनते ही लोग पांच कदम पीछे हट जाते थे, लेकिन आज यूपी की पहचान सम्मान से जुड़ी है।

इंसेफेलाइटिस का अंत: मासूमों की मौत पर पिछली सरकारों की संवेदना नहीं पिघलती थी, लेकिन मोदी-योगी की जोड़ी ने एम्स देकर इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया।

बिजली और बुनियादी ढांचा: जो प्रदेश कभी अंधेरे में रहता था, आज वहां भरपूर बिजली और विश्वस्तरीय सड़कें हैं।

'हमें मंदिर प्यारे हैं, इसलिए मंदिरों को पैसा दे रहे हैं'

धार्मिक एजेंडे पर प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में पैसा 'कब्रिस्तान' को दिया जाता था, लेकिन उनकी सरकार ने प्रदेश के 1500 मंदिरों का सुंदरीकरण कराया है।

'जिस अयोध्या में पहले लाठियां और गोलियां मिलती थीं, आज वह दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बन गई है। भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। हमें मंदिर प्यारे हैं, इसलिए हम मंदिर को पैसा दे रहे हैं। जिसको जो प्यारा होता है, वह वही करता है।'

'विरोधियों का मोहरा न बनें'

मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनौतियों के लिए सावधान करते हुए कहा कि अब यूपी में 'उपद्रव नहीं, उत्सव' का माहौल है। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन लोगों ने प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था, उन्हें कोई ऐसा मुद्दा न दें जिससे उनके पाप धुल सकें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि माफियाओं को प्रश्रय देने वालों के दिन लद चुके हैं और अब कोई फिरौती या गुंडागर्दी करने की हिम्मत नहीं कर सकता।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Mar 2026 10:08 pm

Published on:

25 Mar 2026 10:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / ‘बुलेट ट्रेन की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाएगी पंचर साइकिल’, गोरखपुर में CM योगी का अखिलेश पर तीखा प्रहार

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर से क्या खतरे में है रविकिशन की लोकसभा सीट…सीएम योगी की चुटकी से गरमाई राजनीति

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, स्टेशन पर पहुंचते ही RPF और डॉक्टरों ने जच्चा-बच्चा को सुरक्षित उतारा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

आधी रात घर में मचा तांडव, डंडों से पीटकर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट…मुहल्ले में हड़कंप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

पौधों को AI स्कैन कर खींचेगा औषधीय तत्व, डॉ. तूलिका मिश्रा के रिसर्च को UK से पेटेंट मिला

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रा से छेड़खानी, खुद को छुड़ाकर भागी…आरोपी की कार पर पुलिस का लोगो, छात्रा की शिकायत पर गिरफ्तार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.