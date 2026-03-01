‘बुलेट ट्रेन की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाएगी पंचर साइकिल’, गोरखपुर में CM योगी का अखिलेश पर तीखा प्रहार

मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनौतियों के लिए सावधान करते हुए कहा कि अब यूपी में 'उपद्रव नहीं, उत्सव' का माहौल है। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन लोगों ने प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था, उन्हें कोई ऐसा मुद्दा न दें जिससे उनके पाप धुल सकें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि माफियाओं को प्रश्रय देने वालों के दिन लद चुके हैं और अब कोई फिरौती या गुंडागर्दी करने की हिम्मत नहीं कर सकता।