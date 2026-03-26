पेट्रोल पंप पर लाइन, राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न : सीएम बोले अफवाहों से बचे, भरपूर है स्टॉक

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनावश्यक रूप से पेट्रोल-डीजल या रसोई गैस की खरीद से बचना चाहिए। पहले एक सिलिंडर महीना भर चलता था, लेकिन अब लोग कुछ ही दिनों में नया सिलिंडर लेने पहुंच रहे हैं, जो उचित नहीं है। उन्होंने होम डिलीवरी की सुविधा अपनाने की भी सलाह दी। प्रदेश में तेल कंपनियों के कॉर्डिनेटर संजय भंडारी ने बताया कि तेल कंपनियों के पास 22 दिन का स्टॉक है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। घबराकर ज्यादा तेल खरीदने या जमा करने की जरूरत नहीं है।