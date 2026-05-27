गोरखपुर में ₹4000 करोड़ की लागत से बनेगा एविएशन फ्यूल प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मिलेगी मजबूती

गोरखपुर में प्रस्तावित प्लांट में प्रतिदिन 750 किलोलीटर एथेनॉल और एविएशन फ्यूल का उत्पादन होगा। इस प्लांट में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यहां माल्ट विस्की और बियर बनाने की यूनिट भी स्थापित की जाएगी। इस परियोजना को एकीकृत औद्योगिक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें ऊर्जा उत्पादन, ईंधन निर्माण और पेय पदार्थ उत्पादन की सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध रहेंगी। एविएशन फ्यूल प्लांट में 20 लाख पेटी वार्षिक क्षमता वाली ब्रुअरी यूनिट, प्रतिदिन 20 किलोलीटर क्षमता का माल्ट उत्पादन प्लांट और 35 मेगावाट क्षमता का 'को-जनरेशन पावर प्लांट' भी स्थापित किया जाएगा।