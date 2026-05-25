SSC GD परीक्षा में अव्यवस्था देख भड़के छात्र: जमकर हुआ बवाल, दोबारा परीक्षा कराने के आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला

छात्रों ने यह भी सवाल उठाया कि जो अभ्यर्थी दूर-दराज से आए हैं, वे तब तक कहां ठहरेंगे और क्या व्यवस्था होगी। किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था न होने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब केंद्र पर 250 छात्रों की ही क्षमता थी, तो उतने ही अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए था। बाकी छात्रों को अन्य तिथि या दूसरे केंद्र पर परीक्षा देने का अवसर दिया जा सकता था। इस तरह की अव्यवस्था ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।