गोरखपुर में पति ने धारदार हथियार से काटा प्रेमी का गला, पत्नी का फोड़ा सिर…कमरे में दोनों को देख खोया आपा

दोनो के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी जुट गए। उन्होंने झंगहा पुलिस को सूचना दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनोंं घायलों को एम्स गोरखपुर में भर्ती कराया है। वहीं आरोपी जितेंद्र निषाद की तलाश में पुलिस टीम लग गई है। ग्रामीणों ने बताया कि जितेंद्र को कुछ दिनों से पत्नी और कुलदीप पर शक था। इसके बाद पति पत्नी के बीच झगड़ा भी हुआ था। रविवार को कुलदीप के साथ देखकर वह नाराज हो गया और उसने जानलेवा हमला कर दिया।