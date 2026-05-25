मामा-भांजा चोर गैंग का पर्दाफाश: सरकारी स्कूलों को बनाते थे निशाना, 5 खरीददारों समेत 9 शातिर गिरफ्तार

SP नॉर्थ ज्ञानेंद्र और CO कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस करते हुए बताया कि आए दिन सरकारी स्कूलों में चाेरी की शिकायतें सामने आ रही थीं। इस पर अंकुश लगाने और गैंग का पर्दाफाश करने के लिए कई टीमे लगाई गई थीं। पुलिस तलाश में ही लगी थी कि मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग चोरी के सिलिंडर, टीवी आदि सामनों का बेच रहे हैं। इस जानकारी पर पुलिस मौके पर घेराबंदी कर 4 आरोपियों को पकड़ लिया। उनके पास से चोरी का सामान भी मिला।