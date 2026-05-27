अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस तैयार: जवानों ने मॉक ड्रिल में बहाया पसीना, दंगाइयों को काबू करने की ट्रेनिंग ली

ट्रेनिंग के दौरान आपसी सामंजस्य से कारवाई कर किसी भी स्थिति में फौरन नियंत्रण कर लिया जाए। SP सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि पूरी ट्रेनिंग की निगरानी की और जवानों के प्रदर्शन को जांचा गया अधिकारियों ने कमियों को सुधारने के लिए जरूरी सुझाव भी दिए। पुलिस का कहना है कि इस तरह के नियमित प्रेक्टिस से जवानों की एक्टिवनेस बनी रहेगी जिससे कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इस मौके पर CO लाइन, CO मंदिर सुरक्षा, RI और अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे।