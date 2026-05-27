मनौना मंदिर से अगवा डेढ़ साल का ऋषभ मुठभेड़ के बाद बरामद, बच्चा चोर गिरोह के 2 बदमाश गोली लगने से गिरफ्तार

मंगलवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि बाइक सवार दो युवक बच्चे को लेकर अलीगंज रोड की तरफ जा रहे हैं। आंवला सीओ के नेतृत्व में पुलिस ने घेराबंदी कर हुलासी फाटक के पास दोनों को रोकने की कोशिश की। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली हेड कांस्टेबल उमेश की बांह को छूती हुई निकल गई। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद दोनों को मौके पर ही दबोच लिया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान शाहजहांपुर के गढ़िया रंगीन थाना क्षेत्र के धोपला करीम नगर निवासी योगेश और बदायूं के ककराला कस्बे के रहने वाले पवन सिंह के रूप में हुई है। योगेश एमएससी नर्सिंग का छात्र बताया जा रहा है।