पत्नी से विवाद के चलते युवक ने लगाई फांसी, कमरे में लटका मिला शव, उड़ गए परिजनों के होश

बताया जा रहा है कि सोमवार रात सोनू खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला गया था। देर रात तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मंगलवार सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को चिंता हुई। आवाज देने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद जब दरवाजा खोला गया तो परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनू का शव दुपट्टे के सहारे फंदे पर लटका हुआ था। यह दृश्य देखकर घर में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए।