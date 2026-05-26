बरेली में कुर्बानी से पहले सज गया शहर, जानिए किस मस्जिद में कितने बजे होगी नमाज, जुटेगा अकीदतमंदों का सैलाब

बरेली।शहर में ईद-उल-अजहा को लेकर रौनक तेज हो गई है। मस्जिदों, दरगाहों और खानकाहों में तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। 28 मई को मनाई जाने वाली बकरीद पर नमाज़ के समय का ऐलान होते ही लोगों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। इस बार बाकरगंज स्थित ईदगाह में सुबह 10 बजे मुख्य नमाज़ अदा की जाएगी, जबकि दरगाह आला हज़रत की रज़ा मस्जिद में सबसे आखिर में सुबह 10:30 बजे नमाज़ होगी।