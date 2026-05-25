छज्जे के विवाद में खूनी संग्राम, पड़ोसी ने सिर पर मारा हथौड़ा, लिंटर डाल रहे युवक की मौत

घटना की सूचना मिलते ही मीरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में लक्ष्मण सिंह को जिला अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हत्या की वारदात के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे विवाद की जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।