बकरीद से पहले अलर्ट मोड में बरेली पुलिस, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक रहेगा कड़ा पहरा, SSP बोले- माहौल बिगाड़ा तो होगी जेल

बकरीद से पहले पुलिस अब पुराने झगड़ों और सांप्रदायिक तनाव वाले मामलों की फाइलें भी खंगाल रही है। यूपी-112 पर पहले आई शिकायतों का दोबारा सत्यापन कराया जा रहा है। जिन इलाकों में पहले विवाद हुए थे, वहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स, मोबाइल गश्त और पिकेट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। थाना प्रभारियों को लगातार क्षेत्र में घूमकर माहौल पर नजर रखने को कहा गया है। वहीं त्योहार के दौरान सोशल मीडिया को लेकर भी पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। कुर्बानी के वीडियो, भड़काऊ पोस्ट या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले कंटेंट पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पुलिस साइबर टीमों को एक्टिव कर रही है ताकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दूसरे प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली अफवाहों को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके।