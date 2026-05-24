वायरल रील, पोस्ट और फॉलोअर्स के दौर में सोशल मीडिया बनेगा पुलिस का डिजिटल हथियार, इन्फ्लुएंसर्स करेंगे सहयोग, फेक कंटेंट से बचें

एएसपी शिवम आशुतोष और एएसपी डॉ. नताशा गोयल ने आईटी एक्ट, नए आपराधिक कानूनों और डिजिटल कंटेंट से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विशेष सत्र लिया। साफ किया गया कि ऐसा कोई भी कंटेंट, जिससे किसी धर्म, वर्ग या समुदाय की भावनाएं आहत हों, कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। महिला सुरक्षा पर एएसपी सोनाली मिश्रा ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए होना चाहिए। उन्होंने वुमन पावर हेल्पलाइन 1090 समेत कई सुरक्षा सेवाओं की जानकारी दी।