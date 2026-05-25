रीलबाज दरोगा लाइन हाजिर, वसूली और महिला केस में लापरवाही पर दो सस्पेंड, पुलिस महकमे में हड़कंप

पहला मामला फरीदपुर थाने में तैनात दरोगा शुभम सोम से जुड़ा है। पुलिस अफसरों के संज्ञान में आया कि “si_shubh_thakur” नाम की इंस्टाग्राम आईडी से सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 के खिलाफ पोस्ट डाली जा रही थीं। जांच में यह आईडी दरोगा शुभम सोम की निकली। मामला सामने आते ही एसएसपी अनुराग आर्य ने सख्त रुख दिखाया और दरोगा को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच बैठा दी गई। पुलिस महकमे में चर्चा रही कि सोशल मीडिया पर वर्दी का रौब दिखाने और लाइक्स बटोरने का शौक अब कई पुलिसकर्मियों पर भारी पड़ सकता है।