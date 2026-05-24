डीएम के आदेश के बाद कब्र खोदकर निकाला गया मासूम का शव, वाटर पार्क सील

हादसे के बाद गम में डूबे परिजनों ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बच्चे के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया था। मामला प्रशासन तक पहुंचने के बाद अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया। रविवार को सदर एसडीएम मोहित कुमार सिंह की निगरानी में कब्र से शव निकलवाने की कार्रवाई कराई गई। मौके पर पुलिस, राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक आमदपुर क्षेत्र में बना यह स्विमिंग पूल शुरू से ही सवालों के घेरे में था। करीब 45 दिन पहले ही इसका संचालन शुरू हुआ था। यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग घूमने और फोटो खिंचवाने पहुंच रहे थे, लेकिन सुरक्षा इंतजाम नाम मात्र के भी नहीं थे।