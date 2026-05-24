24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

कारोबारी रंजिश में पार्टनर ने कनपटी पर मारी गोली, स्कूल में लहूलुहान मिला युवक, हालत नाजुक

कैंट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में शनिवार रात कारोबारी रंजिश खूनी संघर्ष में बदल गई। गांव के एक युवक को कनपटी पर गोली मार दी गई और हमलावर उसे गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गए। देर रात युवक गांव के प्राथमिक विद्यालय में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

May 24, 2026

crime news

प्रतिकात्मक चित्र

बरेली।कैंट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में शनिवार रात कारोबारी रंजिश खूनी संघर्ष में बदल गई। गांव के एक युवक को कनपटी पर गोली मार दी गई और हमलावर उसे गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गए। देर रात युवक गांव के प्राथमिक विद्यालय में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही परिवार और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। घायल को कई अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन इलाज से मना किए जाने के बाद उसे निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

पुलिस के मुताबिक मिर्जापुर निवासी 25 वर्षीय जयवीर कश्यप शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे खाना खाने के बाद घर से टहलने निकला था। आरोप है कि गांव के प्राइमरी स्कूल के पीछे खेत की ओर पहुंचते ही पहले से घात लगाए बैठे छह लोगों ने उसे घेर लिया। इसी दौरान विवाद बढ़ा और आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया।

कनपटी पर सटाकर मारी गोली

घायल की मां ओम कुमारी की तहरीर पर पुलिस ने सरवन, प्रेमपाल, सुनील उर्फ बब्लू, अंशु, दीपक और पंकज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि सरवन ने तमंचे से जयवीर की कनपटी पर गोली मार दी। गोली लगते ही जयवीर जमीन पर गिर पड़ा। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े, लेकिन आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। परिजनों का आरोप है कि गंभीर हालत में घायल जयवीर को लेकर परिवार कई अस्पतालों में पहुंचा, लेकिन वहां भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद उसे एक निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है।

कारोबार टूटने के बाद बढ़ा विवाद

कैंट इंस्पेक्टर संजय धीर ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। जयवीर और उसके चचेरे भाई राजकरण का आरोपियों के साथ क्रॉकरी और टेंट का साझा कारोबार था। साझेदारी टूटने के बाद ग्राहकों को लेकर लगातार तनातनी बढ़ रही थी। दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पुलिस कारोबारी रंजिश को घटना की मुख्य वजह मानकर जांच कर रही है। पुलिस ने घायल की मां की तहरीर पर छह नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक राकेश कुमार को सौंपी गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 May 2026 04:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / कारोबारी रंजिश में पार्टनर ने कनपटी पर मारी गोली, स्कूल में लहूलुहान मिला युवक, हालत नाजुक

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फर्जी दस्तावेजों पर निकालीं लग्जरी कारें, पिता-पुत्र गिरफ्तार, बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से किया गया करोड़ों का खेल

crime news
बरेली

मेड़ के विवाद में चली ताबड़तोड़ गोलियां, एक ही परिवार के चार भाई घायल, गांव में मचा हड़कंप

crime news
बरेली

कुष्ठ आश्रम की जमीन पर ‘फूड कोर्ट’ का खेल, करोड़ों की डील, वेंडरों की उजड़ी रोजी रोटी पर हाईलेवल जांच की मांग

food-court
बरेली

बरेली क्लब में ग्लैमर, ग्रेस और कॉन्फिडेंस का शानदार कॉकटेल, मई क्वीन 2026 बनीं आद्या सिंह, जानें कौन है रनरअप

bareilly-club-may-queen-2026
बरेली

बिजली कटौती से खौल उठा सत्ता का पारा, मंत्री-विधायक ने चीफ इंजीनियर को जमकर लताड़ा, बोले- तुम सरकार विरोधी हो

bijli news
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.