कारोबारी रंजिश में पार्टनर ने कनपटी पर मारी गोली, स्कूल में लहूलुहान मिला युवक, हालत नाजुक

घायल की मां ओम कुमारी की तहरीर पर पुलिस ने सरवन, प्रेमपाल, सुनील उर्फ बब्लू, अंशु, दीपक और पंकज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि सरवन ने तमंचे से जयवीर की कनपटी पर गोली मार दी। गोली लगते ही जयवीर जमीन पर गिर पड़ा। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े, लेकिन आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। परिजनों का आरोप है कि गंभीर हालत में घायल जयवीर को लेकर परिवार कई अस्पतालों में पहुंचा, लेकिन वहां भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद उसे एक निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है।