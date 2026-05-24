नैनीताल रोड पर जूता-चप्पल की दुकान में लगी आग, उठती लपटों से दहला इलाका, सड़क पर मच गई भगदड़

दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचते ही मोर्चा संभाला और तेजी से पाइप लाइन बिछाकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। हाई प्रेशर वाटर मिस्ट तकनीक का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाया गया। काफी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझा लिया गया। राहत की बात यह रही कि आग आसपास की दूसरी दुकानों तक नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सीएफओ मनु शर्मा ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया था। दमकल कर्मियों की त्वरित कार्रवाई की वजह से आग को तेजी से नियंत्रित कर लिया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।