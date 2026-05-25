बरेली के जंगल में गौवंशीय पशु काटने की साजिश, पुलिस से भिड़ा बदमाश हड्डी, गोली लगते ही गिरफ्तार

पकड़े गए बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम इकराम उर्फ हड्डी पुत्र असलम निवासी हजियापुर, बारादरी बताया। पुलिस जांच में सामने आया कि उसके खिलाफ बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर और हापुड़ समेत कई जिलों में पशु चोरी, फायरिंग, आर्म्स एक्ट और गौकशी से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि वह लंबे समय से भैंस चोरी और गौवंशीय पशुओं के अवैध कटान में सक्रिय था। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह अपने साथियों के साथ कैलाश नदी किनारे सुनसान इलाके में गौवंशीय पशुओं को काटकर मांस बेचने की योजना बना रहा था। उसने यह भी कबूला कि पहले भी हाफिजगंज, क्योलड़िया और शाहजहांपुर क्षेत्र में चोरी और फायरिंग की घटनाओं में शामिल रहा है।