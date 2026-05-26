बरेली तहसील में रिश्वत लेते दबोचा गया लेखपाल, गिरफ्तारी के बाद हंगामा, कोतवाली घेरी

लेखपाल की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही तहसील परिसर में अफरा-तफरी मच गई। बाद में आरोपी को लेकर टीम कोतवाली पहुंची, जहां कुछ लोगों ने कार्रवाई को लेकर विरोध जताया। इस दौरान काफी देर तक हंगामा और बहस होती रही। पुलिस ने स्थिति संभालते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। एंटी करप्शन प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सान्याल के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।