पीलीभीत में लेंटर खोलते ही टूटी बीम, मलबे में दबे मजदूर, एक की मौत, तीन की हालत नाजुक

हादसे में पटेल नगर निवासी 65 वर्षीय रामचंद्र लाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सील किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद इलाके में काफी देर तक लोगों की भीड़ जुटी रही। इस हादसे में पटेल नगर निवासी बुद्ध सेन, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी बृजपाल कश्यप और बौनी गांव निवासी वीरेंद्र कुमार भी घायल हो गए। सभी मजदूर लेंटर खोलने का काम कर रहे थे। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों की हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।