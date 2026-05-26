बकरीद पर जाम से बचना है तो पढ़ लें ये खबर, बरेली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, इन रास्तों पर रहेगी नो-एंट्री

दिल्ली और रामपुर की ओर से आने वाली रोडवेज बसों के लिए भी नया रूट तय किया गया है। ये बसें झुमका तिराहे से मिनी बाईपास, इज्जतनगर तिराहा, डेलापीर और 100 फुटा पूर्वी मार्ग से होकर सैटेलाइट बस स्टैंड तक पहुंचेंगी और वापसी भी इसी रास्ते से होगी। वहीं बकरीद नमाज के दौरान चौकी चौराहा और मिनी बाईपास से दुल्हे मियां मजार की ओर सभी भारी वाहन और रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस बल और ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की जाएगी।