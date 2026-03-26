दिन में रेकी कर रात में गोवध करने वाले बदमाशों संग मुठभेड़, पैर में गोली मारकर पुलिस ने दबोचा

पुलिस की जांच में सामने आया कि इमरान और कासीद नाम के दो आरोपी जो इस गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद 25 मार्च की देर रात थाना प्रभारी शशि मौली पांडे और पुलिस टीम क्षेत्र में गस्त कर रही थी। इसके बाद मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दोनों संदिग्ध बावन बीघा मैदान के पास मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और बाइक से आ रहे बदमाशों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।