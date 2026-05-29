कांग्रेस ने शेयर किया खटारा बस का वीडियो; BJP के ‘डबल इंजन’ पर निशाना, विकास और हकीकत पर शुरू हुई राजनीति

Congress vs BJP:कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें कुछ यात्री एक सरकारी रोडवेज बस को धक्का लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो सामने आते ही राजनीतिक माहौल गरमा गया है और सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि यह उत्तर प्रदेश में “विकास” की असली तस्वीर है। पार्टी का कहना है कि जब सरकार करोड़ों रुपये के एक्सप्रेसवे और विकास योजनाओं का ढिंढोरा पीट रही है, तब जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। वीडियो में दिख रही बस की हालत को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं।