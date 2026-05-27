शादी की सालगिरह बनी मातम, ‘कल पत्नी फिर पैसे मांगेगी, कहां से लाऊंगा’ लिखकर पति ने लगा ली फांसी

पुलिस को मौके से 8 पन्नों का एक लंबा सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मुकेश ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुकेश ने लिखा कि ससुराल वालों का अत्याचार अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। वे मुझे मारते हैं और बेइज्जत करते हैं। उन लोगों ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार भी ले रखे हैं। मुकेश ने आगे अपनी मजबूरी बताते हुए लिखा कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पत्नी को 13 हजार रुपये दिए थे, जो उसने खत्म कर दिए। अब कल वह फिर से पैसे मांगेगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कहां से दूंगा? अगर पैसे नहीं दूंगा तो घर में फिर लड़ाई होगी। इस रोज-रोज के तनाव से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं।