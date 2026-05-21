पिंकी’ के प्यार में लुटाए 2.5 लाख, जब घूंघट उठा तो निकला पड़ोस का रावेन्द्र, फतेहपुर का अनोखा लव फ्रॉड

यह अजीबोगरीब मामला फतेहपुर के धाता इलाके का है। यहां रहने वाले बालचंद्र नाम के युवक के साथ यह धोखा हुआ है। दरअसल, कस्बे के ही एक लड़के रावेन्द्र कुमार (उर्फ शिवा) ने सोशल मीडिया पर 'पिंकी' नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया था। रावेन्द्र ने उस अकाउंट पर एक खूबसूरत लड़की की फोटो लगा रखी थी। रावेन्द्र ने इसी फर्जी आईडी से बालचंद्र को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। बालचंद्र ने जैसे ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, दोनों में बातें शुरू हो गई। धीरे-धीरे यह बातें प्यार में बदल गई और दोनों घंटों चैटिंग करने लगे।