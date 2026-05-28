गोरखपुर ट्रक और डंपर में टक्कर: चालक-क्लीनर की जिंदा जलकर मौत, मिला कंकाल

Gorakhpur Truck Dumper Collision: गोरखपुर में ट्रक और डंपर में टक्कर के बाद आग लग गई। देखते-देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वाहन धू-धूकर जलने लगा। ट्रक का चालक और खलासी आग के बीच से निकल कर भाग गए और उनकी जान बच गई। इस दौरान वे दोनों आग में झुलस गए। इस हादसे में डंपर चालक और क्लीनर को भागने का मौका नहीं मिला और वे जिंदा जल गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तब तक दोनों गाड़ी जलकर स्वाहा हो गई। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि चार फायर यूनिट की मदद से आग पर काबू पाया गया है। मामला रामगढ़ताल थाना क्षेत्र का है।