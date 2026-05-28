28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर ट्रक और डंपर में टक्कर: चालक-क्लीनर की जिंदा जलकर मौत, मिला कंकाल

Gorakhpur Truck Dumper Collision: गोरखपुर में ट्रक और डंपर की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में डंपर के चालक और क्लीनर की जलकर मौत हो गई। वहीं, ट्रक चालक और खलासी ने गाड़ी के कूदकर जान बचा ली।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

Narendra Awasthi

May 28, 2026

टक्कर के बाद लगी आग, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Gorakhpur Truck Dumper Collision: गोरखपुर में ट्रक और डंपर में टक्कर के बाद आग लग गई। देखते-देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वाहन धू-धूकर जलने लगा। ट्रक का चालक और खलासी आग के बीच से निकल कर भाग गए और उनकी जान बच गई। इस दौरान वे दोनों आग में झुलस गए। इस हादसे में डंपर चालक और क्लीनर को भागने का मौका नहीं मिला और वे जिंदा जल गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तब तक दोनों गाड़ी जलकर स्वाहा हो गई। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि चार फायर यूनिट की मदद से आग पर काबू पाया गया है। मामला रामगढ़ताल थाना क्षेत्र का है।

डंपर गलत दिशा से आ रहा था

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र अंतर्गत कुशीनगर-लखनऊ हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया जब गुरुवार की सुबह ट्रक और डंपर में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देखते-देखते दोनों गाड़ियों में आग लग गई और आग की लपटें ऊंची उठने लगीं दोनों गाड़ियां धू-धू कर जलने लगीं। यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। टक्कर के बाद ट्रक का चालक और क्लीनर खुद को बचाने में सफल रहा। लेकिन तब तक वे झुलस चुके थे।

डंपर चालक और क्लीनर की जलकर मौत

कुशीनगर-लखनऊ हाईवे पर हुए हादसे में डंपर चालक और क्लीनर जिंदा जल गए, जिनकी पहचान सत्येंद्र पुत्र राम कमल निवासी धमोरा बस्ती और क्लीनर शिव निवासी फतेहपुर के रूप में हुई। हाईवे पर गलत दिशा से आ रहे डंपर ने और ट्रक में टक्कर हुई है। आमने-सामने हुई टक्कर में दोनों में आग लग गई, जिससे लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। दोनों का कंकाल बरामद हुआ है।

फायर ब्रिगेड की चार यूनिट ने आग पर काबू पाया

आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड की चार यूनिट लगाई गई थी।

ट्रक में मक्का और डंपर में डस्ट लदा था

दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में मक्के की खेप लेकर कुशीनगर-लखनऊ फोरलेन से लखनऊ की ओर जा रहा था। उसी समय गलत दिशा से आ रहे डंपर की आमने-सामने टक्कर हो गई। डंपर में डस्ट लगा हुआ था। टक्कर होने के बाद अनियंत्रित हुआ ट्रक सड़क पर ही पलट गया और आग लगी। आग इतनी बिखराव थी कि डंपर को भी अपनी चपेट में ले लिया।

डंपर चालक-क्लीनर को बचाने का मौका नहीं मिल

डंपर चालक सत्येंद्र और क्लीनर शिव को बचाने का मौका ही नहीं मिल पाया। हादसे के समय डंबर के केबिन में तेजी से आग फैल गई और देखते-देखते दोनों जिंदा जल गए। वहीं, ट्रक का चालक और खलासी आज में झुलस गए, लेकिन उन्होंने ट्रक से कूद कर अपनी जान बचा ली। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फायर ब्रिगेश्रड के अधिकारी ने बताया कि फायर यूनिट की टीम ने आग पर काबू पाया। मौके से दो व्यक्तियों को सुरक्षित बता दिया गया। यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर हुई है।

ये भी पढ़ें

हादसा या हत्या? डंपर चालक ने बाइक सवार को टक्कर मारी, गाड़ी बैक करके सिर कुचल दिया, फिर अपने ही वाहन में लगाई आग
अलीगढ़
Youth dies after being hit by a dumper

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 May 2026 07:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर ट्रक और डंपर में टक्कर: चालक-क्लीनर की जिंदा जलकर मौत, मिला कंकाल

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में ₹4000 करोड़ की लागत से बनेगा एविएशन फ्यूल प्लांट, युवाओं को मिलेगा रोजगार, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मिलेगी मजबूती

Aviation Fuel Plant
गोरखपुर

अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस तैयार: जवानों ने मॉक ड्रिल में बहाया पसीना, दंगाइयों को काबू करने की ट्रेनिंग ली

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

गोरखपुर में दर्दनाक हादसा: राप्ती नदी में नहाने गए 3 किशोर डूबे, देर शाम बरामद हुए शव

Three teenagers drown in Rapti river
गोरखपुर

SSC GD परीक्षा में अव्यवस्था देख भड़के छात्र: जमकर हुआ बवाल, दोबारा परीक्षा कराने के आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में नदी में तैरते बोरे को खोलते ही मचा हड़कंप; अंदर मिला शव देखकर पुलिस के हाथ-पांव फूले

Dead Body Found in Gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.