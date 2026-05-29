यूपी STF को बड़ी सफलता: 4 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार, संभल से जुड़ा है कनेक्शन

STF Arrest Drug Smuggler: यूपी एसटीएफ की टीम ने पाल से सटे सीमाई जिलों में अवैध चरस की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में तस्कर ने अपना नाम रामचंद्र निवासी संभल जिले के सराय थाना हयातनगर के अंतर्गत मुजाहिदपुर गांव बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से 4 किलो चरस बरामद हुए है। पकड़े गए मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। सूत्रों के मुताबिक STF की टीम को भारत- नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के कई जिलों में एक गिरोह के माध्यम से अवैध मादक पदार्थ की खेप भेजने की सूचना मिली थी।