गोरखपुर में पेट्रोल-डीजल खत्म होने की अफवाह से मची हलचल, डीएम ने जारी किया वीडियो संदेश

रसोई गैस सिलिंडर की आपूर्ति बढ़ने के बाद महानगर की एजेंसियों से होम डिलीवरी की संख्या बढ़ा दी गई है लेकिन गांवों में दिक्कत जस की तस है। लोगों को सिलिंडर लेकर गोदाम के सामने लाइन लगानी पड़ रही है। आपूर्ति विभाग के अधिकारी सुबह से ही गोदामों पर पहुंचकर ग्राहकों में सिलिंडर का वितरण करा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि हर ग्राहक के घर सिलिंडर है लेकिन कुछ लोग एडवांस में व्यवस्था के चक्कर में सिलिंडर के लिए लाइन लगा रहे हैं।