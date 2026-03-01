25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में पेट्रोल-डीजल खत्म होने की अफवाह से मची हलचल, डीएम ने जारी किया वीडियो संदेश

गोरखपुर में बुधवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, इसको देखते हुए शाम से ही पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई। प्रशासन के संज्ञान में आते ही डीएम और एसएसपी कई पेट्रोल पंपों पर पहुंचे और जनता को आश्वस्त किए।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Mar 25, 2026

Up news, gorakhpur

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, डीएम एवं एसएसपी

गोरखपुर में बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर अफवाह तेजी से फैल गई, जिसके बाद कई पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर और आसपास के इलाकों में यह चर्चा होने लगी कि तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति बंद कर दी गई है, जिससे लोगों में घबराहट का माहौल बन गया।

अफवाह फैलने के बाद डीएम ने जारी किया अपना वीडियो संदेश

अफवाह फैलते ही कई वाहन चालक जल्दबाजी में पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े। कुछ स्थानों पर लोगों ने अतिरिक्त ईंधन भरवाने की कोशिश भी की, जिससे अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति बनती नजर आई। मामले की जानकारी होते ही गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने तत्काल वीडियो संदेश जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।

जिले में ईंधन की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य बनी हुई है

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। जिलाधिकारी ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई नियमित रूप से जारी है और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि के किसी भी तरह की भ्रामक सूचना को आगे न बढ़ाएं।

प्रशासन की ओर से यह भी साफ किया गया कि अफवाहों के कारण ही कुछ जगहों पर अनावश्यक भीड़ देखने को मिली, जबकि वास्तविकता में जिले में ईंधन की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। डीएम के वीडियो संदेश के बाद लोगों में कुछ राहत देखी गई और प्रशासन ने आमजन से जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करने की अपील की है।

महानगर में 70 प्रतिशत होम डिलीवरी, गांवों में इंतजार

रसोई गैस सिलिंडर की आपूर्ति बढ़ने के बाद महानगर की एजेंसियों से होम डिलीवरी की संख्या बढ़ा दी गई है लेकिन गांवों में दिक्कत जस की तस है। लोगों को सिलिंडर लेकर गोदाम के सामने लाइन लगानी पड़ रही है। आपूर्ति विभाग के अधिकारी सुबह से ही गोदामों पर पहुंचकर ग्राहकों में सिलिंडर का वितरण करा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि हर ग्राहक के घर सिलिंडर है लेकिन कुछ लोग एडवांस में व्यवस्था के चक्कर में सिलिंडर के लिए लाइन लगा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

26, 27 के बाद अब 31 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश, निबंधन कार्यालय पर लागू नहीं होगा आदेश
उन्नाव
जिलाधिकारी उन्नाव, फोटो सोर्स- सूचना विभाग

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 11:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में पेट्रोल-डीजल खत्म होने की अफवाह से मची हलचल, डीएम ने जारी किया वीडियो संदेश

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी की यह तहसील बनी अखाड़ा, टेंडर विवाद में दो पक्षों में जमकर चले मारपीट…SDM मौका देख भागे

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

‘बुलेट ट्रेन की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाएगी पंचर साइकिल’, गोरखपुर में CM योगी का अखिलेश पर तीखा प्रहार

गोरखपुर

गोरखपुर से क्या खतरे में है रविकिशन की लोकसभा सीट…सीएम योगी की चुटकी से गरमाई राजनीति

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, स्टेशन पर पहुंचते ही RPF और डॉक्टरों ने जच्चा-बच्चा को सुरक्षित उतारा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

आधी रात घर में मचा तांडव, डंडों से पीटकर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट…मुहल्ले में हड़कंप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.