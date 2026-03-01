गोरखपुर में पेट्रोल-डीजल खत्म होने की अफवाह से मची हलचल, डीएम ने जारी किया वीडियो संदेश

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, डीएम एवं एसएसपी
गोरखपुर में बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर अफवाह तेजी से फैल गई, जिसके बाद कई पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर और आसपास के इलाकों में यह चर्चा होने लगी कि तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति बंद कर दी गई है, जिससे लोगों में घबराहट का माहौल बन गया।
अफवाह फैलते ही कई वाहन चालक जल्दबाजी में पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े। कुछ स्थानों पर लोगों ने अतिरिक्त ईंधन भरवाने की कोशिश भी की, जिससे अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति बनती नजर आई। मामले की जानकारी होते ही गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने तत्काल वीडियो संदेश जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। जिलाधिकारी ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई नियमित रूप से जारी है और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि के किसी भी तरह की भ्रामक सूचना को आगे न बढ़ाएं।
प्रशासन की ओर से यह भी साफ किया गया कि अफवाहों के कारण ही कुछ जगहों पर अनावश्यक भीड़ देखने को मिली, जबकि वास्तविकता में जिले में ईंधन की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। डीएम के वीडियो संदेश के बाद लोगों में कुछ राहत देखी गई और प्रशासन ने आमजन से जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करने की अपील की है।
रसोई गैस सिलिंडर की आपूर्ति बढ़ने के बाद महानगर की एजेंसियों से होम डिलीवरी की संख्या बढ़ा दी गई है लेकिन गांवों में दिक्कत जस की तस है। लोगों को सिलिंडर लेकर गोदाम के सामने लाइन लगानी पड़ रही है। आपूर्ति विभाग के अधिकारी सुबह से ही गोदामों पर पहुंचकर ग्राहकों में सिलिंडर का वितरण करा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि हर ग्राहक के घर सिलिंडर है लेकिन कुछ लोग एडवांस में व्यवस्था के चक्कर में सिलिंडर के लिए लाइन लगा रहे हैं।
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