26, 27 के बाद अब 31 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश, निबंधन कार्यालय पर लागू नहीं होगा आदेश

Public holidays: उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 नवंबर 2025 को घोषित अवकाश सूची में संशोधन किया है। जिसके अंतर्गत 26 मार्च को रामनवमी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। 27 मार्च को भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 के अंतर्गत रामनवमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित है। इस प्रकार रामनवमी की दो दिन की छुट्टी की गई है।‌ इसके साथ ही 31 मार्च को महावीर जयंती का अवकाश घोषित किया गया है। इन सबको देखते हुए निबंधन कार्यालय के लिए अलग से आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार रविवार 29 और 31 मार्च को सार्वजनिक अवकाश के दिन सभी निबंधन कार्यालयों में सामान्य दिवस की भांति कार्य होगा।