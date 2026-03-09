बहन को एक्जाम दिलाने जा रहे भाई की दर्दनाक मौत, बहन घायल…परिवार में कोहराम

भीषण भिड़ंत में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) गोला पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अनीस गौड़ को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक अनीस गौड़ अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और स्नातक का छात्र था, बहन बाल बाल बची। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।