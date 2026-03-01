Ishita sharma: सरस्वती बालिका विद्यालय सूर्यकुंड में पढ़ी इशिता का हुआ सम्मान, IAS में 26 रैंक लाने पर शिक्षकों ने दी शुभकामना

इशिता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर में प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली का रुख किया। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई पूरी की। सिविल सेवा परीक्षा में उन्होंने कॉमर्स विषय को ही वैकल्पिक विषय के रूप में चुना। खास बात यह रही कि उन्होंने अधिकतर तैयारी घर पर रहकर ही की और आत्म-अनुशासन तथा निरंतर अध्ययन के बल पर यह सफलता हासिल की।