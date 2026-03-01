10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

Ishita sharma: सरस्वती बालिका विद्यालय सूर्यकुंड में पढ़ी इशिता का हुआ सम्मान, IAS में 26 रैंक लाने पर शिक्षकों ने दी शुभकामना

गोरखपुर के राप्तीनगर की रहने वाली इशिता शर्मा ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा IAS में 26वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनने का गौरव प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, क्षेत्र और पूरे जनपद में खुशी और गर्व का माहौल है।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Mar 10, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, इशिता हुईं सम्मानित

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया 26 रैंक प्राप्त कर इशिता शर्मा का विद्यालय के छात्र भैया- बहनों के साथ प्रेरणास्पद संवाद हुआ। इशिता विद्यालयीय जीवन से ही राष्ट्रसेवा, अध्ययन के प्रति एकाग्रता ,तत्परता, समयबद्धता ,निरंतरता एवं रुचि पूर्ण विषय का चयन तथा एक लक्ष्य निर्धारण,आत्मविश्वास,आत्मनियंत्रण एवं स्व अनुशासन, माता-पिता, गुरुजनों एवं अपने जीवन के प्रत्येक आदर्श व्यक्तित्व को अपनी सफलता का श्रेय बताया।

इशिता को उज्ज्वल भविष्य की दी गई शुभकामना

बहन इशिता एवं उनके माता-पिता को विद्यालय की प्रधानाचार्या द्वारा सम्मानित किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव , प्रबंध समिति के समस्त पदाधिकारियों, विद्यालय परिवार की तरफ से इशिता शर्मा को श्रेष्ठ सफलता के लिए बहुत-बहुत बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।

चौथे प्रयास में मिली इशिता को शानदार सफलता

इशिता शर्मा ने चौथे प्रयास में यह मुकाम हासिल किया। इससे पहले तीसरे प्रयास में वह साक्षात्कार तक पहुंच चुकी थीं, लेकिन अंतिम सूची में जगह नहीं बना सकीं। असफलता से निराश होने के बजाय उन्होंने अपनी तैयारी को और मजबूत किया और चौथे प्रयास में शानदार सफलता हासिल कर अपने सपनों को साकार कर लिया।

गोरखपुर में हुई थी स्कूलिंग, दिल्ली से हुई आगे की पढ़ाई

इशिता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर में प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली का रुख किया। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई पूरी की। सिविल सेवा परीक्षा में उन्होंने कॉमर्स विषय को ही वैकल्पिक विषय के रूप में चुना। खास बात यह रही कि उन्होंने अधिकतर तैयारी घर पर रहकर ही की और आत्म-अनुशासन तथा निरंतर अध्ययन के बल पर यह सफलता हासिल की।

ये भी पढ़ें

विकास और राजस्व में बरेली की बड़ी छलांग… सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान
बरेली
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 07:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / Ishita sharma: सरस्वती बालिका विद्यालय सूर्यकुंड में पढ़ी इशिता का हुआ सम्मान, IAS में 26 रैंक लाने पर शिक्षकों ने दी शुभकामना

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गैस, पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं, कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : दीपक मीणा, डीएम

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर पुलिस का जांबाज ‘उत्तलम’ 16 साल की उम्र में हुआ रिटायर, CM की सुरक्षा में तैनात था यह डॉग

dog daburman
गोरखपुर

गोरखपुर CMO ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस का किया निरीक्षण, कोताही न बरतने का स्पष्ट निर्देश

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

बहन को एक्जाम दिलाने जा रहे भाई की दर्दनाक मौत, बहन घायल…परिवार में कोहराम

Up news, accident news
गोरखपुर

घर में अकेली थी लड़की, तभी पहुंच गया आरोपी, कपड़े फाड़कर रेप की कोशिश

Rape
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.