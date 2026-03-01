गैस, पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं, कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : दीपक मीणा, डीएम

इस दौरान डीएम ने घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर भी स्पष्ट किया कि जनपद में इनकी किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई गैस एजेंसी उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान करती है या अवैध तरीके से गैस सिलेंडरों का स्टॉक जमा करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।