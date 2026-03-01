10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गैस, पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं, कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : दीपक मीणा, डीएम

सोमवार को पेट्रोलियम कंपनियों के राज्य स्तरीय अधिकारियों और गैस एजेंसी संचालकों के बीच हुई एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक में इन बंदिशों की जानकारी साझा की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि युद्ध के चलते बिगड़ रहे वैश्विक हालातों को देखते हुए गैस की राशनिंग अनिवार्य हो गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Mar 10, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, डीएम दीपक मीणा

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मंगलवार को अपने कार्यालय में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को उनका त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जनपद में आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जनपद में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं

इस दौरान डीएम ने घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर भी स्पष्ट किया कि जनपद में इनकी किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई गैस एजेंसी उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान करती है या अवैध तरीके से गैस सिलेंडरों का स्टॉक जमा करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गैस एजेंसियों पर नोडल अधिकारी नियुक्त करें

जिलाधिकारी ने एडीएम सिटी को निर्देश दिया कि जनपद की सभी गैस एजेंसियों पर पर्याप्त संख्या में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं, ताकि वितरण व्यवस्था पर निगरानी रखी जा सके और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अनियमितता न होने पाए।

जनता से अपील…अफवाहों पर ध्यान न दें

डीएम ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। यदि कोई व्यक्ति अफवाह फैलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि हाल ही में त्योहारी सीजन के दौरान गैस सिलेंडरों की खपत सामान्य से अधिक हो जाती है।

त्योहारी अवधि समाप्त होने के बाद कुछ उपभोक्ताओं को मैसेज तकनीकी कारणों से देरी से मिलने की समस्या हुई थी, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सके।

ये भी पढ़ें

सरकार कह रही गैस का स्टॉक पूरा, एजेंसियों के बाहर लाइन, अखिलेश बोले- क्या फिर से कंडे और लकड़ी पर शिफ्ट हों?
लखनऊ
Gas Cylinder Shortage

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 07:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गैस, पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं, कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : दीपक मीणा, डीएम

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ishita sharma: सरस्वती बालिका विद्यालय सूर्यकुंड में पढ़ी इशिता का हुआ सम्मान, IAS में 26 रैंक लाने पर शिक्षकों ने दी शुभकामना

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर पुलिस का जांबाज ‘उत्तलम’ 16 साल की उम्र में हुआ रिटायर, CM की सुरक्षा में तैनात था यह डॉग

dog daburman
गोरखपुर

गोरखपुर CMO ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस का किया निरीक्षण, कोताही न बरतने का स्पष्ट निर्देश

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

बहन को एक्जाम दिलाने जा रहे भाई की दर्दनाक मौत, बहन घायल…परिवार में कोहराम

Up news, accident news
गोरखपुर

घर में अकेली थी लड़की, तभी पहुंच गया आरोपी, कपड़े फाड़कर रेप की कोशिश

Rape
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.