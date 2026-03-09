9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

घर में अकेली थी लड़की, तभी पहुंच गया आरोपी, कपड़े फाड़कर रेप की कोशिश

गोरखपुर में 20 साल की युवती के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ और रेप की कोशिश का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

Anuj Singh

Mar 09, 2026

Rape

representative picture (patrika)

Gorakhpur Crime News: यूपी में गोरखपुर के शाहपुर इलाके में 20 साल की एक युवती के साथ बहुत बुरी घटना हुई। आरोपी युवक ने उसके घर में घुसकर उसके कपड़े फाड़ दिए और गलत तरीके से छूने की कोशिश की। वहीं आरोपी जबरदस्ती रेप करने की कोशिश कर रहा था। यह मामला 5 मार्च को दोपहर के समय हुआ। जानकारी के मुताबिक, उस दिन युवती घर में अकेली थी। उसकी मां पड़ोस में होली मिलने गई थी। तभी रहमत अली नाम का युवक बहाना बनाकर घर में घुस आया। युवती कुछ समझ पाती, उसने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसने युवती का मुंह दबा दिया ताकि वह चिल्ला न सके। फिर उसने उसके कपड़े फाड़ दिए और बदतमीजी की। जबरदस्ती रेप करने की कोशिश की।

मां के आने पर आरोपी भागा

युवती के जोर-जोर से चिल्लाने पर उसकी मां दौड़कर घर में आई। मां को देखते ही आरोपी रहमत अली घबरा गया। उसने युवती को छोड़ दिया और दोनों मां-बेटी को जान से मारने की धमकी दी। धमकी देते हुए वह वहां से भाग गया। घटना के बाद युवती और उसकी मां बहुत डर गई। उसे लगा कि कहीं आरोपी वापस आकर उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। इसी डर से वे तीन दिन तक घर से बाहर नहीं निकलीं। युवती की मानसिक हालत बहुत खराब हो गई। वह उदास रहने लगी और अवसाद में चली गई। किसी से शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी।

मां के समझाने पर थाने गई

काफी समझाने-बुझाने के बाद रविवार को युवती ने हिम्मत जुटाई। वह अपनी मां के साथ शाहपुर थाने गई और रहमत अली के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने तुरंत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपी रहमत अली पीड़िता के घर से सिर्फ एक किलोमीटर दूर किराए के मकान में रहता है। लेकिन घटना के बाद से वह अपने कमरे में ताला लगाकर फरार है। शाहपुर थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। इस मामले की जांच दरोगा अंकित पटेल को सौंपी गई है। साक्ष्यों के आधार पर जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

तुम कुछ मत करना यार… सुसाइड नोट लिखकर फंदे से लटक गई मां, 1 दिन पहले मनाई थी शादी की सालगिरह
हरदोई
सालगिरह के 24 घंटे बाद नवविवाहिता की मौत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 12:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / घर में अकेली थी लड़की, तभी पहुंच गया आरोपी, कपड़े फाड़कर रेप की कोशिश

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बहन को एक्जाम दिलाने जा रहे भाई की दर्दनाक मौत, बहन घायल…परिवार में कोहराम

Up news, accident news
गोरखपुर

पुलिस की सक्रियता से सुरक्षित बची युवती, अपहरण के तीन आरोपी गिरफ्तार…मुकदमा दर्ज

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

हिट एंड रन केस: फ्लाईओवर हादसे में मृतकों के परिजनों को मिले 5 लाख, आरोपी चालक गोल्डन पर कड़ी कारवाई की मांग

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

Ishita sherma: गोरखपुर की इशिता हैं …बाबा नीम करौली की भक्त, बोलीं…सुप्रीम पावर के बिना कुछ संभव नहीं, IAS रिजल्ट में मिला है 26 वां रैंक

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर की इशिता ने लाया 26वीं रैंक…शिवांश, विशाल और अश्वनी भी सिविल सेवा परिणाम में लहराए परचम

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.