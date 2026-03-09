घर में अकेली थी लड़की, तभी पहुंच गया आरोपी, कपड़े फाड़कर रेप की कोशिश

Gorakhpur Crime News: यूपी में गोरखपुर के शाहपुर इलाके में 20 साल की एक युवती के साथ बहुत बुरी घटना हुई। आरोपी युवक ने उसके घर में घुसकर उसके कपड़े फाड़ दिए और गलत तरीके से छूने की कोशिश की। वहीं आरोपी जबरदस्ती रेप करने की कोशिश कर रहा था। यह मामला 5 मार्च को दोपहर के समय हुआ। जानकारी के मुताबिक, उस दिन युवती घर में अकेली थी। उसकी मां पड़ोस में होली मिलने गई थी। तभी रहमत अली नाम का युवक बहाना बनाकर घर में घुस आया। युवती कुछ समझ पाती, उसने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसने युवती का मुंह दबा दिया ताकि वह चिल्ला न सके। फिर उसने उसके कपड़े फाड़ दिए और बदतमीजी की। जबरदस्ती रेप करने की कोशिश की।