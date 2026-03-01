बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव का अभियान शुरू, गोरखपुर में 54 हजार बच्चियों को लगेगा HPV टीका

CMO डॉ. राजेश झा ने मंगलवार को बताया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव का यह टीका उन बच्चियों को लगाया जाएगा जिन्होंने 14 साल की उम्र पूरी कर ली है और जिनकी उम्र 15 साल से कम है। गंभीर रूप से बीमार बच्चियों और जिनका पहले से टीकाकरण हो चुका है, उन्हें यह टीका नहीं लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह टीका पूरी तरह निःशुल्क लगाया जाएगा।