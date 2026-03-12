बिल्ली को लेकर दो भाइयों का परिवार बना दुश्मन, भतीजे को छत से ढकेला…दोनों हाथ टूटे, मुकदमा दर्ज

गोरखपुर में हैरान करने वाली घटना हुई है, यहां बिल्ली को लेकर दो भाइयों के परिवार में विवाद हो गया। यह मामला इतना बढ़ गया कि एक युवक को आरोपियों ने छत से ढकेल दिया जिससे उसके दोनों हाथ टूट गए। तिवारीपुर थानाक्षेत्र के घायल युवक ने बताया कि उसके चाचा की पालतू बिल्ली हर रोज आकर गंदगी फैला देती है इसकी शिकायत की तो उन लोगों ने मुझे मारपीट कर छत से ढकेल दिया, जिससे मेरे दोनों हाथ टूट गए।