उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारियों को लेकर बैठक…डीआईजी, डीएम व एसएसपी ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए प्रशासन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय बेहद आवश्यक है। उन्होंने स्टेटिक मजिस्ट्रेटों और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समय से अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें और सभी व्यवस्थाओं को मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने पर भी जोर दिया।