रात के अंधेरे में 13 सौ रुपए में ब्लैक बिक रहा था सिलेंडर, पब्लिक का हंगामा

पब्लिक ने सिलेंडर 13 सौ रुपये में मिलने पर हंगामा शुरू कर दिया तो पुलिस पहुंची। इंडियन आयल के AGM रवि चंदेरिया ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दो दिन पहले आशीष इंडेन गैस सर्विस में सिलेंडर के लिए हंगामा होने के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर मंगलवार को तीन ट्रक सिलेंडर एजेंसी को दिए गए थे। पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडर का वितरण कराया गया था।