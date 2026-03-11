गोरखपुर में गैस सिलेंडर लेने गए ग्राहकों में मारपीट, हिरासत में लिए गए दो युवक

जानकारी के मुताबिक पीपीगंज में सुबह करीब साढ़े नौ बजे गैस के लिए लंबी लाइन लगी है। इसी बीच सिलेंडर घुसाने की बात पर दो युवक आपस में भिड़ गए। एक युवक को नीचे गिराकर कुछ लोग पीटने लगे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव किया। पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर ले गई और कुछ देर बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया।