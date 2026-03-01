घर में घुसकर कर दी तीन लोगों की हत्या, मां-बेटे और देवर का खून से मिला लथपथ शव

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बुधवार शाम एक ही परिवार के तीन लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। घर के अंदर मां, बेटे और देवर के खून से लथपथ शव मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।