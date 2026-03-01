मध्यान भोजन योजना पर मंडराया संकट, गैस एजेंसियों ने स्कूलों को सिलेंडर देने से किया इंकार

बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में मध्यान भोजन योजना के तहत भोजन बनाने के लिए क्षेत्रवार गैस एजेंसियों द्वारा घरेलू गैस ग्राहक कार्ड जारी किया गया है, जिसके आधार पर स्कूलों को सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गैस एजेंसियों द्वारा यह कहकर सिलेंडर देने से मना किया जा रहा है कि गैस केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है और स्कूलों को गैस नहीं दी जाएगी।